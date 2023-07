Trasformavano armi giocattolo per renderle vere all’interno di un laboratorio | tre arresti ad Ardea

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) I carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, nei confronti di tre uomini, gravemente indiziati dei reati di “porto e detenzione di arma comune da sparo, ricettazione di arma di provenienza furtiva, detenzione di munizionamento”. È accaduto ad, comune alle porte di Roma dove, nel corso delle perquisizioni eseguite nelle fasi esecutive dell’ordinanza, nell’abitazione di uno degli arrestati, i carabinieri hanno scoperto un, munito di attrezzatura tecnica per ricaricare le munizioni e modificare ledel tipo “soft air”, alterandole in modo tale dain grado di sparare proiettili veri. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo ...