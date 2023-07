Trasferimento dell’Archivio storico dell’Enel | Borrelli chiede l’accesso agli atti

(Di venerdì 14 luglio 2023) “Non avendo ricevuto nessun chiarimento alle precedenti missive, relative alEnel dalla sede attuale di Mostra D’Oltremare…in aperta campagna e in outsourcing, in violazione all’art. 6 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio…si rialle istituzioni suindicate… di avere accesso immediato a tutta la documentazione, corrispondenza,e prospetti economici riguardanti il progetto diEnel”. E’ quanto si legge nella lettera inviata da Francesco Emilio, deputato per Alleanza Verdi e Sinistra, ai verticie al ministro della Cultura. Qui il link alla lettera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

