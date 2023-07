Traffico Roma del 14-07-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna spostamenti sempre concentrati tra laFiumicino e la Tuscolana mentre solo interna non si escludono ulteriori rallentamenti tra lo svincolo dellaTeramo è l’uscita per l’appia continuano gli spostamenti in uscita dalla capitale sul trattoNapoli dell’autosole dove non si escludono code a tratti tra la diramazionesud e anagni-fiuggi verso il capoluogo Campano segnaliamo Inoltre un precedente incidente a cade lo stesso sulla A12Civitavecchia in particolare Tra la barriera diOvest e lo svincolo di Ladispoli con coda in uscita Provenendo dalla capitale sempre sostenuto ilsulla Tangenziale Est direzione stadio ...