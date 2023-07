Traffico Roma del 14-07-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 luglio 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi tutto regolare sull’Aurelia dopo un grave incidente avvenuto al km 14 che è stato causa di lunga icone in direzione di Civitavecchia abbiamo la coda permolto intenso sulla autostradaCivitavecchia tra Torre in Pietra e cerveteri-ladispoli sulla raccordo anulare permangono cose in carreggiata interna zona Cassia bis e la Salaria sempre interna code ancora perintenso a partire da Sant’Alessandro sino allo svincolo La Rustica code a tratti poi dalla Casilina uscita Ardeatina invariata la situazione in carreggiata esterna zona sud con cui sei a tratti dal bivio per laFiumicino sino alla Tuscolana abbiamo una mente tutta la turbano dellaL’Aquila in uscita dal centro dalla tangenziale a ...