Traffico Roma del 14-07-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 luglio 2023) Luceverdetrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi permangono di Sanji sull’Aurelia un incidente al km 14 provoca ancora incolonnamenti tra il raccordo anulare Malagrotta direzione di Civitavecchia le code partono da via Aurelia Antica sul Raccordo Anulare ci sono cose in carreggiata interna tra la cassa e la Salaria e successivamente a partire dalla Nomentana fino allo svincolo Tuscolana in carreggiata esterna zona Sud Corea tratti dal bivio per laFiumicino alla Tuscolana ancora con te tutta la turbano dellaL’Aquila uscita dal centro in tangenziale Tra Tor di Quinto e la Salaria trafficatissima statale 148 Pontina interessata da rallentamenti con code a tratti a partire dal raccordo fino ad Aprilia in direzione quindi Latina raccomandiamo la massima attenzione e il rispetto delle distanze di sicurezza ...