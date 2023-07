Traffico Roma del 14-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono difficoltà sull’Aurelia un incidente provoca incolonnamenti tra il raccordo e Malagrotta indirizzo di Civitavecchia le code partono da via Aurelia Antica in progressivamente ilsulla restante rete viaria in particolare sul raccordo anulare è proprio sul raccordo Ci sono code in carreggiata interna strada Cassia bis e la Salaria e successivamente a partire dalla Bufalotta fino allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna zona tutte cose a tratti dal bivio per laFiumicino Sì la Tuscolana è a sud disulla Pontina rallentamenti con code a tratti a partire dal raccordo fino a Pomezia Nord in direzione di Latina l’ho avuto solo infine dobbiamo segnalare incolonnamenti traEst e Valmontone in direzione ...