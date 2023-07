Traffico Roma del 14-07-2023 ore 13 | 30

(Di venerdì 14 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione disagi in uscita dasulla diramazione diSud a causa di un veicolo in fiamme si sono formate lunghe code 8 km tra la barriera disud e San Cesareo versoNapoli che tra un altro incidente si sta in coda sulla A24-l’aquila-teramo tra Castel Madama e Tivoli versointenso sul Raccordo Anulare si rallenta in carreggiata interna tra Casilina e appieno esterna tra laFiumicino è l’uscita per Pomezia trafficata anche la via Ardeatina da via di Tor Pagnotta al raccordo anulare direzione fuoriper i dettagli di queste idee altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un ...

Dall'indice emerge cheha un buon potenziale di sviluppo della mobilità alternativa, anche se ... ma possono diventare un alleato del trasporto pubblico nel contenimento delcittadino, ...... Borsellino crea un pool investigativo sulla 'nuova' mafia dedita aldi droga e in grande ... Nei primi anni novanta Giovanni Falcone ottiene la creazione adella Direzione nazionale ...L'uomo era stato accusato diillecito di rifiuti. La sua posizione era finita al vaglio della DDA di. All'udienza che si è tenuta martedì scorso, il Giudice Francesca Proietti alla luce degli elementi portati in ...

In seguito alla chiusura del cantiere di via Guardione, i mezzi Amat non avranno più ostacoli per potere procedere a doppio senso in via Roma.La linea Termini-Vaticano-Aurelio continua a dividere Roma, non solo residenti e commercianti, stavolta i dubbi giungono dalla stessa maggioranza in Campidoglio. A sorpresa, anche chi è a fianco del S ...