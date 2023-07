Traffico Roma del 14-07-2023 ore 10 | 30

(Di venerdì 14 luglio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

...un uomo gravemente indiziato di trasportare due pistole e alcune munizioni da Ardea a. L'uomo,... L'organizzazione, che operava da Gioia Tauro a Milano , si occupava anche dinazionale e ...Rotolando verso sud Attenzione per chi parte per le ferie Ilpotrebbe riguardare in ... arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti trae ......i collegamenti con le isole con unica frequenza giornaliera e con esclusione del...voli da Linate e Fiumicino Fra i voli cancellati figurano per esempio i collegamenti di Milano Linate e...

Traffico Roma del 14-07-2023 ore 07:30 RomaDailyNews

Un arsenale nascosto nel muro di un’abitazione nella cittadina vicino a Roma. Bloccato il corriere che faceva la spola con la Capitale. Si cercano eventuali legami con gli ultimi fatti di sangue roman ...Il personale di terra si ferma dalle 10 alle 18 di domani, sabato. Disagi e cancellazioni per tutta la giornata. Il 40% dei passeggeri sarà spostato su altre ...