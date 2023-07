Toyota - Nuova C-HR | aperti i pre-ordini

(Di venerdì 14 luglio 2023) Laha avviato i pre-online della seconda generazione della C-HR: i clienti potranno versare un anticipo rimborsabile di 250 euro ottenendo una prelazione sull'acquisto e sulla consegna. Chi finalizzerà la prenotazione con questa procedura riceverà un omaggio a scelta fra il set di cerchi e pneumatici invernali (Winter Pack), il pacchetto di manutenzione per quattro anni o 60.000 km (Service Pack) o la wallbox Enel X Way da 7,4 kW inclusa installazione per la versione plug-in (Home Pack). Le regolari vendite dellaC-HR inizieranno invece dal mese di ottobre. Trend, Lounge e GR Sport. La gamma dellaC-HR comprende gli allestimenti Trend, Lounge e GR Sport. La versione Trend offre di serie i cerchi da 18", il doppio display da 12,3" per strumentazione e infotainmentSmart ...

Nuova Toyota C-HR, aperti i pre-ordini in Italia - Quattroruote.it Quattroruote

