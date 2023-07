Tour de France | lo scatto micidiale di Pogacar | progressione di oltre 500 metri e Vingegaard staccato – VIDEO

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) Altri 8” rosicchiati per Tadej. Lo sloveno ha fatto lavorare la squadra tutto il giorno nella tredicesima tappa delde2023, l’obiettivo era quello di ripetere il capolavoro del 2020 sul Grand Colombier. Il ritmo della UAE Emirates però non è bastato per riprendere Michal Kwiatkowski, dunque lo sloveno si è limitato ad attaccare per prendersi l’abbuono per la terza piazza. Missione raggiunta:fulminante che ha messo alle spalle la Maglia Gialla di Jonas. Il danese ha pagato 4” dal rivale che sommati agli altri quattro di abbuono significano solamente altri 9” di vantaggio.LOBRUCIANTE DI TADEJSUL GRAND COLOMBIER https://twitter.com/eurosport/status/1679878255636013058 Foto: Lapresse