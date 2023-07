Tour de France | inerzia a favore di Pogacar | Vingegaard già staccato tre volte Ma resta in maglia gialla

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’atto quarto di un duello che animerà fino a Parigi questode2023 si è appena concluso. Nella tredicesima tappa, con arrivo sul Grand Colombier, ancora una volta ha avuto la meglio Tadej, ma Jonasin. Lo sloveno della UAE Emirates oggi voleva assolutamente il successo parziale e lo si è capito vedendo la squadra a tirare praticamente sin dal via. Purtroppo però non è bastato: la fuga era troppo corposa ed ha guadagnato un margine importante, con Michal Kwiatkowski che si è involato verso il successo. In ogni caso il ritmo dettato dagli emiratini è stato ottimo per lanciare il proprio capitano: negli ultimi 500 metri una volata a spianare la salita perche ha distrutto la resistenza di un ...