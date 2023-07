Tour de France 2023 | tredicesima tappa | Tadej propende per il metodo Nora Orlandi

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il polacco Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) ha vinto per distacco ladel 110°deconsistente in soli 138 chilometri da Châtillon-Sur-Chalaronne al Grand Colombier sul Jura. Il campione del mondo di Ponferrada 2014 ha preceduto di 47”, al termine della lunga ascesa di oltre 17 chilometri sul massiccio del Jura, il fiammingo Maxim Van Gils (Lotto Dstny) con lo slovenoPogacar (UAE Team Emirates) che è giunto terzo a 50” davanti al danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), quarto a 54”. Si è ristretto ulteriormente il margine in graduatoria tra i diarchi della Grande Boucle. Ora sono solo nove i secondi che separano il re pescatore dal fuoriclasse di Komenda mentre ha consolidato il suo terzo posto l’australiano Jai Hindley (Bora Hansgrohe), staccato di 2’51 dalla ...

