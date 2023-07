Tour de France 2023 | nessuna frattura per David de la Cruz dopo la caduta di ieri costata il ritiro

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) Arrivano aggiornamenti confortanti sulle condizioni dide la. Il corridore spagnolo dell’Astana Qazaqstan era stato costretto a ritirarsi nelle prime fasi della dodicesima tappa delde, che portava il plotone da Roanne a Belleville-en-Beaujolais di 168.8 km, per via di una. L’iberico, nel tentativo di entrare in una delle fughe di giornata, ha perso il controllo della bicicletta, finendo pesantemente a terra. Le condizioni di de lasi sono rivelate un po’ preoccupanti e per questo l’iberico è stato trasportato via in ambulanza. Per fortuna, i successivi controlli sull’atleta, presso l’ospedale di Roanne, non hanno riscontrato fratture, ma una serie di ferite e contusioni al gomito e alla spalla destra, oltre che al fianco sinistro. E’ stato necessario ...