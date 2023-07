Tour de France 2023 | Michal Kwiatowski | “Una delle giornata migliori della mia carriera”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) Splendida vittoria diKwiatkowski sul Col du Grand Colombier, sede d’arrivotredicesima tappa delde. Il polacco centra il secondo sigillo sulle stradeGrande Boucle con una fuga vincente, tenendo duro sulle rampe più duresalita per poi fare la differenza nel finale. La prima vittoria arrivò aldel 2020, al termine di un attacco di coppia con Richard Carapaz. Ai microfoni di Eurosport il Campione del Mondo 2014 ci ha tenuto a precisare che anche stavolta non era solo: “Avevo 19 amici e compagni di fuga con me. Sono arrivato con un po’ di vantaggio all’ultima salita ed è andato tutto bene” “È stata unaincredibile – ha continuato il corridoreINEOS – quando ...