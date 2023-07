Tour de France 2023 | Kwiatkowski vince 13esima tappa

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – Il polacco Michaldella Ineos Grenadier conquista l'infinita salita del Grand Colombier, arrivo della tredicesima(137,8 km) delde. Dietro all'ex campione del mondo 2014, partito all'attacco a 11 km abbondanti dal traguardo, il belga Maxim Van Gils. Ma dietro si scatena la bagarre nel gruppo maglia gialla con Tadej Pogacar che parte all'attacco e Jonas Vingegaard che cerca di limitare i danni. Terza piazza per lo sloveno, quarta per il leader della classifica generale che ora ha un vantaggio di 9''. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

