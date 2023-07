Tour de France 2023 in tv oggi | orario d’inizio venerdì 14 luglio | programma RAI ed Eurosport | streaming

(Di venerdì 14 luglio 2023) Si svolgerà14, la tredicesima tappa della 110ma edizione delde. Ilodierno prevede una frazione con partenza da Châtillon-Sur-Chalaronne alle ore 13:45 e arrivo, dopo 137.8 chilometri, sul Grand Colombier. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DIDELDEDALLE 13.30 La tappa disarà tutta pianeggiante fino al km 80 km, poi ci sarà un piccolo strappo che porterà i corridori al traguardo volante di Hauteville-Lompnès. Superato lo sprint intermedio, si dovrà continuare per un breve tratto in salita, prima di arrivare alla discesa che avvicinerà i ciclisti all’asperità finale, ovvero il Grand Colombier (17.8 km al 7%). La tredicesima frazione ...

A volte cosmogonico come questode: ovunque incontra un rilievo - è successo anche ieri nel corso della dodicesima tappa - si arriva dritti al centro del nostro amore per la bicicletta, ...

Inizia il terribile weekend della seconda settima del Tour de France. In sede di presentazione di percorso tutti avevano cerchiato la tre giorni tra oggi e domenica come uno dei passaggi chiave per la ...