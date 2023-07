Tour de France 2023 | il borsino della tappa di oggi Duello Pogacar-Vingegaard sul Colombier

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) Inizia il terribile weekendseconda settima delde. In sede di presentazione di percorso tutti avevano cerchiato la tre giorni trae domenica come uno dei passaggi chiave per la vittoria finale. Prima di arrivare sulle Alpi con ladi domani, piccola puntata sul Massiccio del Giura con l’arrivo in salita sul Col du Grand. LA DIRETTA LIVEDIDELDEDALLE 13.30 17,4 km al 7,1% di pendenza media con diversi tratti in abbondante doppia cifra. Una salita vera, dura, che arriverà al termine di unapiuttosto breve (137.8 km in tutto) e molto semplice nel profilo fino ai piedi dell’ascesa. L’unico altro ostacolo saranno ...