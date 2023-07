Totti – Ilary | spariti cinque preziosissimi Rolex

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nel nuovo capitolo della separazione tra FrancescoedBlasi tornano a tenere banco i beni condivisi dall’ex capitano giallorosso e la conduttrice: sonospartiti della collezione privata., dove sono finiti i? Secondo quanto stabilito dal giudice Francesco Fettoni, gli orologi in attesa di stabilire la proprietà aveva predisposto l’affido condiviso dei beni preziosi, insieme all’impegno della conduttrice a riporre nella cassetta di sicurezza in banca. Nell’udienza del 12 luglio che vedeva la costituzione delle parti assenti, la Blasi (in vacanza in America con Bastian Muller ed i figli), avrebbe dichiarato tramite i suoi legali, di averne in custodia tre, a sua detta dei regali da parte dell’ex ...

FrancescoBlasi: niente separazione consensuale, ecco perchè Nelle ultime ore è emerso che dalla collezione di orologi, sarebbero spariti ben 5 esemplari. Questa rivelazione è stata ...Si infittisce il giallo dei Rolex di Francesco, presi 'in ostaggio' daBlasi dopo la fine del loro matrimonio. Sembrava infatti che la soluzione dell' affido condiviso suggerita dal ...

“L’abbiamo vista e volevamo avvicinarci per salutarla ma una sua frase poco elegante ci ha fatto capire che non era il caso”: scrive la follower sui social ...Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ricordato anche per i famosi Rolex, la collezione di orologi rimasti in possesso della conduttrice e rivendicata dall'ex calciatore.