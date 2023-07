Totti - Blasi | scomparsi cinque rolex dalla collezione contesa dalla ex coppia

(Di venerdì 14 luglio 2023) su Tg. La7.it -pregiatidi Francescosono. Un nuovo episodio nella vicenda del divorzio tra l'ex calciatore e Ilary, visto che non si trovano ...

Cinque pregiati Rolex di Francescosono scomparsi. Un nuovo episodio nella vicenda del divorzio tra l'ex calciatore e Ilary, visto che non si trovano alcuni degli orologi su cui era stato imposto dal giudice l '"affido ..., il caso Rolex a un nuovo capitolo . La memoria di mercoledì 12 luglio . L'elenco presentato da. . Il centro della Longarina ., il caso Rolex a un nuovo capitolo. ......Frettoni aveva sentenziato una specie di 'affido condiviso' per i Rolex che erano custoditi fino a un anno fa in una cassetta di sicurezza alla quale avevano accesso Ilarye Francesco. ...

Ilary Blasi fa ricorso contro la sentenza che prevede che debba rimettere a disposizione dell’ex marito Francesco Totti i famosi (anzi, ormai famigerati) Rolex spariti dalla cassetta di sicurezza dove ...Rolex di Totti e Ilary. Ilary Blasi ha dichiarato di essere in possesso solo di alcuni orologi: che fine hanno fatto gli altri