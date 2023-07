Totti-Blasi | clamoroso | Sono spariti 5 Rolex | l' ultimo impensabile colpo di scena

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) La questionesi complica per Francescoe Ilary. Quest'ultima, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe denunciato la scomparsa di cinque orologi della collezione in "affidamento congiunto" con l'ex marito. E non solo: la conduttrice avrebbe denunciato anche la mancanza di altri beni come borse e gioielli. Ora sarebbe in possesso di solo due o tre orologi di lusso. La, come racconta il Corsera, avrebbe dovuto riportare nella cassetta di sicurezza cointestata tutti i gli orologi regalati dall'ex marito, secondo quanto deciso dal giudice civile, che di questi beni di lusso aveva stabilito, appunto, l'affido condiviso. Peccato però che nella memoria presentata all'udienza di costituzione delle parti mercoledì 12 luglio, la conduttrice - assente in aula - abbia fatto sapere di non ...