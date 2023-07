Total Audience e tv | rallenta lo streaming e cresce impatto smart tv

(Di venerdì 14 luglio 2023) Continua a cambiare e a rimanere per molti versi imprevedibile la maniera in cui gli italiani guardano la tvin crescita e fruizione di contenuti in trasformazione. Continua a cambiare e a rimanere per molti versi imprevedibile la maniera in cui gli italiani guardano la tv. E ora tra chi si dota di una tv connessa e di ultima generazione, non tende più ad evidenziarsi un orientamento verso le proposte più inedite, locome del resto le tv ‘FAST’ gratuite. Uno studio realizzato per Primaonline da Sensemakers registra queste novità, come evidenzia anche Primaonline. Alla fine della prima metà del 2023 alcune indicazioni sui consumi del mezzo lasciano supporre che sia in corso una sorta di inversione di tendenza. E se prima, fino a pochi mesi fa, l’introduzione delletv connesse alla Rete ...

Il fenomeno più significativo del primo semestre 2023 in tv è l'aumento delladigital e, quindi, delladei broadcaster. Uno studio di Sensemakers registra questa novità nella fruizione, segnalando pure come, nei mesi di maggio e giugno le offerte in streaming siano entrate in una fase di ...Sono stati pubblicati i dati delladigitaldel mese di maggio 2023, prodotti dal sistema Audiweb e distribuiti da Audicom, la società nata dalla fusione tra Audiweb s.r.l e Audipress s.r.l. AUDICOM_Documento - di - ...Ladigitalnel mese di maggio è rappresentata da 43.9 milioni di individui , pari al 75% della popolazione italiana dai due anni in su, complessivamente per 67 ore e 51 minuti, secondo i ...

Corre la Total Audience, rallenta lo streaming. Le Smart Tv ... Primaonline

La total digital audience nel mese di maggio è rappresentata da 43,9 milioni di individui, pari al 75% della popolazione italiana dai due anni in su, complessivamente per 67 ore e 51 minuti, secondo i ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...