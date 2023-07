Torre Annunziata | Faida tra clan 11 ordinanze di custodia cautelare

Napoli . I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo dihanno notificato - nelle case circondariali di Napoli Secondigliano e Santa Maria Capua Vetere - un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli nei ...I Carabinieri del nucleo investigativo del gruppo dihanno notificato - nelle case Circondariali di Napoli Secondigliano e Santa Maria Capua Vetere - un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei ...... la sede di Via Fracchia 45 sarà aperta sabato 15 luglio dalle ore 8.00 alle ore 14.00 Municipio V : la sede di Via di1 sarà aperta sabato 15 luglio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ...

Faida di camorra a Torre Annunziata: 11 ordinanze di custodia cautelare per il clan Gallo-Cavalieri ilmattino.it

Contestati i reati di estorsione e detenzione illegale di armi da guerra. I soldi ‘sporchi’ venivano usati per mantenere le famiglie degli affiliati. Guerra in corso con altri due gruppi rivali: Giont ...Ordinanza di custodia cautelare in carcere per 11 affiliati ai Gallo-Cavalieri, le indagini sulla faida contro il “Quarto Sistema” a ...