(Di venerdì 14 luglio 2023) Duehanno colpito ieri il, uno vicino Montreal e l'altro dalle parti di Ottawa, danneggiando alcunema senza feriti o danni consistenti. Lo ha fatto sapere l'agenzia canadese per l'...

Duehanno colpito ieri il, uno vicino Montreal e l'altro dalle parti di Ottawa, danneggiando alcune case ma senza feriti o danni consistenti. Lo ha fatto sapere l'agenzia canadese per l'...Duehanno colpito il, uno vicino Montreal e l'altro dalle parti di Ottawa, danneggiando alcune case ma senza provocare feriti o danni consistenti. Lo ha fatto sapere l'agenzia canadese per ...Duehanno colpito il, uno vicino Montreal e l'altro dalle parti di Ottawa, danneggiando alcune case ma senza provocare feriti o danni consistenti. Lo ha fatto sapere l'agenzia canadese per ...

Tornado in Canada, case danneggiate ma nessun ferito - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Due tornado hanno colpito ieri il Canada, uno vicino Montreal e l'altro dalle parti di Ottawa, danneggiando alcune case ma senza feriti o ...In Canada si sono abbattuti due tornadi, uno vicino a Montreal e l'altro nelle parti di Ottawa. Alcune case sono state danneggiate ...