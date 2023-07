Leggi su donnaup

(Di venerdì 14 luglio 2023) Isono la tua passione? Se hai voglia di far assaggiare al tuo palato un nuovo sapore e una nuova consistenza ho qui sotto lache fa al caso tuo. Con lache troverai qui sotto, molto facile e anche veloce, potrai realizzare utilizzando pochi ingredienti unsaporito direttamente in padella. Ti sembra strano? Invece non esiste nulla di più facile! Per riuscirci inoltre non dovrai utilizzare nemmeno un briciolo di. Per questadevi utilizzare solo le patate e dopo il risultato si realizzerà praticamente da sola. Vedrai che assaggerai e servirai a tavola undecisamente inimitabile che si farà amare anche dai più scettici e da chi ama i gusti più tradizionali. Pronta per questa avventura culinaria? Ecco cosa devi ...