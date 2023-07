Tiziano Ferro in tour | musica | moda e tante emozioni

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 14 luglio 2023)ha dovuto rimandare i suoi concerti negli stadi per ben due volte a causa della pandemia, ma finalmente dopo un lungo stop è tornato sul palco ad incantare il pubblico. Il cansi è esibito in serie di concerti su e giù per l’Italia: “la nostra storia in 30 canzoni”, come ha definito su Instagram ilTZN 2023.sul palcoin concerto“Tornare sul palco, cantare delle canzoni che ho scritto anche a 16-17 anni e vedere che prendono forma, diventano qualcosa di sempre nuovo anche nel 2023, penso sia la magia vera della”, ha dettoa proposito delTZN 2023. Tra i brani in scaletta “Xdono”, “La differenza tra me e te”, “Imbranato”, “Sere ...