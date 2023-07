The Marvels | diamo un' occhiata ai Funko Pop del film; nuovo trailer in arrivo?

Iman Vellani apparirà inin uscita a novembre mentre Simu Liu dovrebbe riprendere il proprio posto nel Marvel Cinematic Universe in Avengers:Kang Dynasty. L'attore sarà tra i ...Secret Invasion: confermata una connessione chiave conLa maggior parte degli eroi di spicco dei Marvel Studios non ha geni specifici che conferiscono loro abilità; Iron Man di Tony Stark,...Il nuovo trailer disarà probabilmente associato alle copie de La casa dei fantasmi, ma potrebbe arrivare on - line in ...

The Marvels: il nuovo trailer è in arrivo, ecco i Funko POP ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Deadpool 3 has shut down due to the SAG/AFTRA strike. Filming stopped on the sequel that stars Ryan Reynolds in the title role and Hugh Jackman as X-Men superhero Wolverine.This is a guide on the best decks to use in Marvel Snap following the much-awaited July 2023 patch. Post-update, a lot of cards changed and as a result, the meta has shifted slightly. Having a good ...