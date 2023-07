Aver sbancato le urne non basta inse si ha l'establishment contro: Pita Limjaroenrat, leader del partito che ha ottenuto il 38 percento dei voti alle elezioni di maggio con un'agenda riformista, non diventera' primo ...Aver sbancato le urne non basta inse si ha l'establishment contro: Pita Limjaroenrat, leader del partito che ha ottenuto il 38% dei voti alle elezioni di maggio con un'agenda riformista, non diventer primo ministro. Il ...TAGs - - >Parlamento governo elezioni Pheu Thai Prayut Chan - ocha militari

Thailandia, l'elite blocca il governo pro-democrazia

Aver sbancato le urne non basta in Thailandia se si ha l'establishment contro: Pita Limjaroenrat, leader del partito che ha ottenuto il 38 ...Il riformista Pita Limjaroenrat che ha vinto le elezioni non potrà guidare il Paese perché fermato in aula dai senatori nominati dall'ex giunta militare ...