Tessellis | aumento di capitale sottoscritto al 65 | 9%

... risultano pertanto complessivamente sottoscritte 40.717.324 azioni, pari al 65,9% delle azioni offerte nel contesto dell'di capitale in opzione, per un controvalore complessivo ...Performance positiva per il comparto telecomunicazioni in Italia , che si è mosso in, rispetto all'andamento sottotono dell' EURO STOXX Telecommunications , che fa un passo ..., tra i ...Rimangono 19 le società di Borsa Italiana inserite nella Black List Consob. Inl'indebitamento netto di Trevi Group , che è ritornato oltre i 170 milioni di euro.(ex Tiscali) non ha ancora fornito le indicazioni mensili. Nella tabella seguente sono elencate le ...

Tessellis, aumento di capitale sottoscritto al 61,28% SoldiOnline.it

Tessellis, gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali, ha reso noto che si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di ...I futures sullo Eurostoxx 50 sono sotto la parità (-0,09%) alle ore 8:20 di venerdì 14 luglio mentre quelli su Wall Street viaggiano contrastati (solo il Nasdaq sale) in attesa dell’avvio delle ...