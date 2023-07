Terra Amara | anticipazioni 16-21 luglio 2023 | Zuleyha non denuncia Mujgan

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 14 luglio 2023)da domenica 16 a sabato 21La conversazione traviene ascoltata da Sermin, che va subito a raccontare tutto a Demir. Nonostante non si fidi della cugina, Demir chiede al commissario di polizia di verificare a chi appartiene la pistola con cui è stata colpita. Dopo aver ottenuto una risposta sconvolgente, si reca a casa di Fekeli per un confronto. Demir, che ha scoperto che a sparare aè stata, va a casa di Fekeli dove minaccia Yilmaz dirla al Procuratore se non rinuncerà ad acquistare le quote della holding di Hunkar. Come garanzia, Yilmaz firma una dichiarazione in cui ammette le ...