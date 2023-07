Ternana | UFFICIALE | Lucarelli è il nuovo allenatore

(Di venerdì 14 luglio 2023) Cristianoè ufficialmente ildella. Ecco il comunicato apparso sul sito web del club umbro Cristianoè ufficialmente ildella. Ecco il comunicato apparso sul sito web del club umbro. COMUNICATO – LaCalcio comunica di aver affidato al signor Cristianoed al suo staff la conduzione tecnica della prima squadra rossoverde. In bocca al lupo per questa nuova esperienza con le Fere al nostroed a tutti i suoi collaboratori.

... a meno di un mese (il 13 agosto c'è la Coppa Italia) dalla prima partita. E soprattutto, ... Nicola Guida, 16 giorni dopo aver firmato il preliminare per rilevare la, sarebbe ancora al ...Ferrero c'è e non c'è, Castori fino a ieri sembrava il favorito per la panchina dellaed oggi, invece, la sorpresa ovvero la comunicazionedellacalcio che annuncia il ritorno di Cristiano Lucarelli alla guida della. Sarà, quindi, il tecnico livornese a gettare le basi per la nuova stagione che ormai può anche ...Laha annunciato il ritorno dell'allenatore livornese, esonerato lo scorso 21 giugno, con un comunicato: ' LaCalcio comunica di aver affidato al signor Cristiano Lucarelli ...

Il tecnico livornese si siede per la terza volta sulla panchina delle Fere Sicuramente molto positiva, in generale, l'esperienza di Lucarelli sulla ...Annuncio a sorpresa del club rossoverde. L’ex bomber rossoblu guidare le fere anche nella stagione 2023-2024 Dopo esser stato alla panchina del Cosenza, Cristiano Lucarelli torna a sorpresa sulla panc ...