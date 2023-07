Tenta di fermare il suo furgone in discesa | tragedia a Milano | travolto e ucciso l’autista

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un uomo di 46 anni è morto questa mattina, 14 luglio,dal suo stessoin via Gallarate a. A riferirlo sono i vigili del fuoco del capoluogo lombardo. Dalle prime ricostruzioni, pare che l’uomo stesse cercando diil mezzo su un piano scosceso quando è rimasto schiacciato. Il corpo è stato estratto dai pompieri, che hanno dovuto sollevare l’automezzo tramite dei cuscini ad aria. In aggiornamento Leggi anche: Pavia, si schianta con la mini moto da cross contro un albero: bimbo di 9 anni in gravi condizioni Incinta al nono mese muore dopo un frontale con l’auto,in provincia di Salerno: mancavano pochi giorni al parto Uccise un bimbo in bici a, condannato a 8 anni Nour Amdouni: guidava drogato, senza patente e con una gamba ...

Tragico incidente sul lavoro a Milano dove un autista di 46 anni è morto travolto dal suo stesso furgone in via Gallarate. Lo riferiscono i vigili del fuoco. Sembra che l'uomo stesse cercando di ferma ...