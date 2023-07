Tennis | Wimbledon Alcaraz domina Medvedev | finale contro Djodkovic

Djokovic in finale affronterà il vincente tra Carlos Alcaraz e Daniil MedvedevSarà Alcaraz - Djokovic la finale della 137°edizione di. Lo spagnolo n.1 del mondo ha battuto 63 63 63 Daniil Medvedev e domenica sfiderà il serbo in un match che oltre al titolo metterà in palio anche la prima posizione del ranking. Dovesse ...La numero sei del mondo ci è andata vicina già due volte lo scorso anno, proprio ain finale contro la kazaka Elena Rybakina (di cui si è presa la rivincita ai quarti di finale) e agli US ...

E' uno dei giorni più attesi della storia del tennis italiano: Jannik Sinner sarà sul Centrale di Wimbledon per affrontare in semifinale il n.2 del mondo, Novak Djokovic. L'altoatesino è chiamato a un ...“Penso che il punteggio non renda la realtà di ciò che è successo in campo”, ha concesso poi il campione serbo ai microfoni in campo. Cosa c'è da imparare dalla prima semifinale di Wimbledon ...