Tennis | Sinner ko in tre set | Djokovic in finale a Wimbledon

(Di venerdì 14 luglio 2023) Niente da fare per Jannikche esce di scena a testa alta in semicontro Novak. Punteggio6 - 3, 6 - 4, 7 - 6 per il serbo dopo 2 ore e 46' di gioco....

Al terzo game passaggio a vuoto per. Un doppio fallo e un dritto fuori di misura spianano la strada a Djokovic, in vantaggio 2 - 1 con break. L'azzurro ha l'occasione per il contro - break ma ......Rino Tommasi ha sempre sostenuto che ilè una boxe senza contatto fisico. Vero e profetico, ma qui stiamo esagerando, mancano solo i guantoni. Ci sono certi tennisti - Berrettini e- ...e poi, nel tie - break che sembrava promettente con un rapido 3 - 1 per, ecco un doppio fallo del nostro tennista che gli ha tagliato le gambe, avviano le contromisure del serbo, che ha poi ...

Sinner eliminato in semifinale a Wimbledon: vince Djokovic 6-3, 6-4, 7-6 Sky Sport

Il tennista serbo ha sconfitto l'altoatesino in tre set, terminati con i risultati di 6-3, 6-4, 7-6.Novak Djokovic perfetto e invincibile. Il numero due del mondo gioca una partita di altissimo livello e sconfigge Jannik Sinner nella prima semifinale di Wimbledon con lo score finale di 6-3 6-4 7-6 d ...