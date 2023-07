Tennis Europe All Round | vince ancora Trivunac

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un’altra giornata di grandi sfide volge al termine sui campi in terra rossa dell’AllSport & Wellness di Roma. Il day 6 della seconda edizione delAllSport & Wellness Generali Roma, evento internazionale under 16 maschile e femminile “Category 2”, è stato teatro di secondi turni. Tante sorprese e un turbinio di emozioni hannouna volta caratterizzato i match dei tanti prospetti impegnati nell’unico torneo del circuitopresente nella capitale. Tra i profili più interessanti spicca il nome dell’italo-serbo Mihailo, classe 2008 che ha eliminato il romano Luca Cosimi con il punteggio di 6-1 6-2. Nel femminile, sorpresa in apertura di giornata con la vittoria di Claudia Galietta, brava ad ...