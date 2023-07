Tennis Europe All Round | la polacca Drozdz è in semifinale

(Di venerdì 14 luglio 2023) Vanno in archivio i quarti di finale della seconda edizione delAllSport & Wellness Generali Roma. L’evento internazionale under 16 maschile e femminile “Category 2” entra nelle sue fasi caldissime. Sui campi in terra rossa dell’AllSport & Wellness di Roma, circolo che ospita l’unico torneo del circuitopresente nella capitale, i match stanno regalando sempre più spettacolo. Nel maschile sorride ilitaliano con ben quattro azzurri pronti a darsi battaglia per conquistare il titolo. Sarà sfida tra il numero 1 del seeding Federico Gargano e Mihailo Trivunac nella parte alta e tra Niccolò Satta e Pietro Briganti in quella bassa. Nel femminile esce di scena anche l’ultima rappresentante azzurra Nicole Molaro, ...

Un'altra giornata di grandi sfide volge al termine sui campi in terra rossa dell'All Round Sport & Wellness di Roma. Il day 6 della seconda edizione delAll Round Sport & Wellness Generali - Roma, evento internazionale under 16 maschile e femminile "Category 2", è stato teatro di secondi turni. Tante sorprese e un turbinio di emozioni

Si sono conclusi i secondi turni sui campi in terra rossa dell'All Round Sport & Wellness di Roma ...Le battute finali del torneo femminile hanno perso per strada le azzurrine, a tutto vantaggio di promettenti giocatrici straniere come due coreane di cui sentiremo ancora parlare, Yerin Lee e YunHa Ki ...