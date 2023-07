Temptation Island 2023 | una coppia a rischio qualifica | violato severamente il regolamento

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 14 luglio 2023) In queste ore sta circolando in rete una notizia al quanto clamorosa. Possiamo definirlo quasi uno scandalo che vede protagonista unadi. Stiamo parlando di quella formata da Manuel e Francesca che pare avrebbele regole del programma, suscitando l’indignazione degli spettatori. Le norme prevedono che i partecipanti non possano avere L'articolo proviene da KontroKultura.