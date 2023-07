Tempesta d' amore | puntate italiane | Christoph sotto ricatto

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ariane Kalenberg non si arrenderà a passare la sua vita in prigione. Stando agli spoiler did'relativi ai prossimi episodi italiani, infatti, la dark lady troverà il modo per costringereSaalfeld a collaborare con lei per aiutarla a farla uscire dal carcere. Ricordiamo che Ariane è stata arrestata per il tentato omicidio del suo ex marito Karl, dopo aver provato a far credere a Robert non solo che Cornelia fosse sua sorella, ma anche che lei aspettasse un figlio suo. Tutti i suoi inganni e le sue macchinazioni, però, sono stati smascherati e la Kalenberg è finita dietro le sbarre. Constanze Von Thalheim, per imprimere una svolta alla sua carriera di avvocatessa, ha deciso di assumere le sua difesa e la dark lady si appresterà ad affrontare il processo a suo carico, dopo aver appreso da ...