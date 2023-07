Taxi e licenze | è ora di sfidare lo status quo Coraggio | cari sindaci

(Di venerdì 14 luglio 2023) Al direttore - Noi utenti per necessità deia Roma a leggere le dichiarazioni dell’amministrazione non possiamo che farci una gran risata per evitare di piangere sulla serie di proposte fasulle che si susseguono senza ritegno: “Doppia guida”, “pronti per il Giubileo”, “stiamo studiando”… e intanto Roma brucia. Sembra esserci una sola soluzione per una categoria di primario “interesse pubblico” che si comporta con stile ricattatorio a fronte di autorità che accettano di subire: “Militarizzare”. L’emergenza c’è: l’Italia è ridicolizzata sui giornali internazionali, l’Europa guarda stupita, gli strati deboli, gli invalidi, sono immobilizzati, sì a corse che si prospettano lunghe, no a quelle limitate, posteggi importanti (stazione) deserti per una studiata decisione dimostrativa, convergenza delle auto bianche nelle zone dove si accalappiano i turisti (Colosseo) ...

Nelle grandi città il servizio è inefficiente e andrebbero aumentate le licenze, ma le amministrazioni sono restie a inimicarsi la categoria. Nel Comune di Reggio sono attualmente attive 60 licenze di servizio. Ne servirebbero di più. Più che nuove auto servirebbero nuovi autisti nel senso che un taxisti ha la possibilità di assumere collaboratori.

