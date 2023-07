Taranto | Liliana | ventuno anni | ha donato i capelli Una treccia di venticinque centimetri Laureanda in scienze infermieristiche

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 14 luglio 2023) Di seguito il comunicato: “Unadi 25è adesso a disposizione di chi ne ha più bisogno. Ho”., quasi laureata inpresso la Università Cattolica, durante la permanenza in ospedale per svolgere il “suo” tirocinio, ha “toccato con mano” quelle che possono essere le necessità di “un’altra persona meno fortunata”.ZUPPARDI, residente a, ha contattato la associazione “UNA STANZA PER UN SORRISO” con sede in Altamura (BA), per programmare la “donazione dei suoi”. Per, ilunghi hanno, da sempre, rappresentato una forma di vanto e un qualcosa da cui non avrebbe mai pensato di separarsi. Poi, ...