AGI/Vista -racconta un aneddoto suall'assemblea di Confagricoltura: "Non voleva che diventassi milanista, mi disse "non farlo, chi tradisce una volta lo fa sempre". ConfagricolturaIl sostegno di- Per Nordio il sostegno arriva da Forza Italia e dall'esponente di 'rango' più alto del partito fondato da Silvio. 'Sul concorso esterno da un punto di vista ...Leggi anche Forza Italia e il dopocon il reggenteIl consiglio del partito orfano del suo leader si riunirà per eleggere chi avrà il compito di traghettare gli Azzurri verso il ...

Tajani su Berlusconi: Non voleva diventassi milanista, disse "chi tradisce una volta lo fa sempre" La7

Tajani racconta un aneddoto su Berlusconi all'assemblea di Confagricoltura: "Non voleva che diventassi milanista, mi disse "non farlo, chi tradisce una volta lo fa sempre". Confagricoltura (Alexander ...“Credo che sia solo lei la persona che possa fare una riflessione sul proprio futuro politico”: lo ha detto Licia Ronzulli, capogruppo di ...