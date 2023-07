Tajani | “Lotta al cambiamento climatico ma non con una visione ideologica”

(Di venerdì 14 luglio 2023) ROMA – “Noi non siamo favorevoli a unadellaal, abbiamo votato a favore ma noi intendiamo andare avanti lungo un percorso che tuteli l’industria, l’agricoltura, sia pure con un forte impegno allacontro il clima, ma con unapragmatica e non”. Così il ministro degli Esteri L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:sull’immigrazione: “Serve un decreto flussi a livello Ue”: “Blue economy deve guardare a infrastrutture, fondamentale portualità più moderna” L’accusa disull’alluvione: “Mancata cura del territorio, ...

...dellaal cambiamento climatico e della possibilita' di una cooperazione nella 'diplomazia climatica' basata sui valori condivisi in materia tra Israele e Vaticano'. L'incontro con- il ...... Antonioper lanciare la coalizione globale. Il discorso è stato continuato durante la ... promuovere azioni nazionali e far sì che laalle droghe sintetiche diventi una priorità politica"...... l'agricoltura, sia pure con un forte impegno allacontro cambiamento climatico, ma con una visione pragmatica e non ideologica'. Così il ministro degli Esteri Antonio, a margine dell'...

Tajani: lotta al cambiamento climatico ma no con una visione ... Il Sole 24 ORE

Una visita per rafforzare le relazioni bilaterali a tutti i livelli, sia politico che economico, in vista del vertice ...ROMA - "Noi non siamo favorevoli a una visione ideologica della lotta al cambiamento climatico, abbiamo votato a favore ma noi intendiamo andare avanti ...