Svezia | dopo il Corano ora saranno Bibbia e Torah ad essere bruciate a Stoccolma Netanyahu | “Decisione vergognosa”

(Di venerdì 14 luglio 2023) A due settimane dal rogo delsarà ora unaaddata alle fiamme, ancora a, stavolta davanti all‘ambasciata israeliana e proprio nel giorno sacro del riposo ebraico, il sabato. Per ora non sono molti i dettagli relativi al rogo che avverrà domani, 15 luglio, se non che la richiesta è stata presentata da un trentenne come atto simbolico “per la libertà di parola” e che la polizia diha concesso l’autorizzazione. Non è chiaro se adbruciata sarà unao laebraica, ma l’annuncio del gesto ha scatenato polemiche da incidente diplomatico, con il rabbino capo israeliano David Lau che ha scritto al premier svedese Ulf Krtistersson chiedendo ufficialmente di impedire la profanazione. “Un atto di puro ...

...con un doppio 6 - 3 nei primi due set e chiuso alla grande nel 3° parzialeben 5 break... 1957 ROY EMERSON (Australia): 1964 , 1965 JIMMY CONNORS (Usa): 1974 , 1982 STEFAN EDBERG (): ......6 milioni di tonnellate di minerale ferroso svedese e le forniture aumentarono notevolmenteil ... A poco a poco, il commercio trae Germania nazista crebbe e, alla fine, rappresentò il 90% ......concerto in, a Göteborg per l'esattezza, Chris Martin ha stupito il pubblico con una versione alquanto unica di Everybody (Backstreet's back) dei Backstreet Boys . Una cover unica Forse,...

Svezia, dopo il Corano ora saranno Bibbia e Torah ad essere bruciate a Stoccolma Il Fatto Quotidiano

Zeekr si prepara ad arrivare in Europa, anzi è già arrivata, ma per l’Italia bisognerà aspettare almeno il 2025. Parliamo di un altro marchio del gruppo cinese ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Coldplay cantano Everybody, una cover dei Backstreet Boys durante il concerto in Svezia ...