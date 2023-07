Supplenze docenti 2023 | video guida in diretta con tutti i passaggi spiegati LIVE Lunedì 17 luglio alle 14 | 30 con Vannini Uil Scuola Rua

(Di venerdì 14 luglio 2023) Immissioni in ruolo e scelta 150 preferenze, inizia il periodo caldo per gli insegnanti. La redazione di Orizzonteraddoppia lo sforzo per essere al servizio dei lettori. L'articolo .

Supplenze docenti 2023/24: dalla presentazione della domanda agli esiti dell’individuazione. Le cinque fasi Orizzonte Scuola

Per supportare i docenti interessati, il Ministero ha predisposto una pagina dedicata alla presentazione delle domande per le supplenze dei docenti per l’a.s. 2023/24. Nel periodo 17 luglio 2023 – 31 ...Nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze, quali docenti sono interessati alla fruizione della priorità nella scelta della sede Quali condizioni devono sussistere per fruirne Rispondiamo ad un ...