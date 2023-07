Superman | Legacy | Mr Terrific | Metamorpho e tanti altri nel cast | qual è il piano di James Gunn?

(Di venerdì 14 luglio 2023) L'annuncio a sorpresa diha lasciato i fan dell'Uomo d'Acciaio di stucco, dando una misura e uno scopo differenti al suo reboot dicon l'introduzione di tre eroi impormai apparsi finora sul grande schermo. Ne parliamo nel nostro approfondimento. Continua a prendere forma l'attesissimodi. Mentre il prossimo Blue Beetle sarà il primo supereroe ufficiale del nuovo DC Universe, già confermato pere futuri progetti, il film che sancirà il passaggio definitivo dalla vecchia guardia al corso Gods and Monsters sarà proprio il reboot cinematografico dell'Uomo d'Acciaio, e a quanto pareha deciso di fare le cose in grande e sorprendere già in pre-produzione il ...

' I film (e il canone) dei DC Studios iniziano con', ha però risposto Gunn. La domanda è stata posta in quanto Gunn aveva confermato che TDK era sopravvissuto al film nel 2021, ...- Pubblicità - Con la notizia che diversi supereroi faranno la loro comparsa in, ci si chiede già quale potrebbe essere il loro aspetto. Se lo sono chiesto anche gli artisti _artkin_ e thejulianbell, che attraverso alcune fan - art pubblicate sui rispettivi ...- Pubblicità - Mentre continuano i casting per il film, da cui si stabilirà quali attori interpreteranno determinati personaggi, nelle ultime ore è emerso invece un rumor su di un interprete che non dovrebbe più avere alcun ruolo nel ...

