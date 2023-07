(Di venerdì 14 luglio 2023), venerdì 14 luglio, prende il via il settimo round del Mondialedi. Sulla pista dii piloti e le squadre saranno a lavoro per trovare nel corso delle1 e2 la messa a punto ideale in vista della Superpole e di gara-1 di domani e della Superpole Race e di gara-2 di domenica. Una tre-giorni piuttosto intensa sul circuito dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Neanche a dirlo l’osservato speciale sarà il campione iridato in carica Alvaro Bautista, dominatore assoluto sin qui delcon sedici vittorie su diciotto gare disputate con la Ducati. Proprio per questo FIM e Dorna, in considerazione dei risultati maturati e come era già accaduto a partire dal weekend di Barcellona ...

Gualdo Tadino, 13 luglio 2023 - Dopo la Martani, arriva l'innesto della Granfondo Umbra a Gualdo Tadino, che regalò al movimento delle ..., 13 luglio, è stata l'occasione per incontrare ...SAN MARINO - Ben ritrovati appassionati dei motori. Siamo quia presentarvi la nostra nuova puntata del programma "Due e quattro ruote...passione motori" in ... negli anni, al CIV, Ducati ......a fine sviluppo e arrivare a lottare per il podio non solo è la massima aspirazione per il sei volte campione del mondo, ma spesso è addirittura molto complicato chiudere in top 5.Rea ...

Superbike oggi, GP Imola 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming OA Sport

Imola, 14 luglio 2023 – Il ritorno del campionato mondiale Superbike, da oggi a domenica in Autodromo, porta con sé l’inevitabile pacchetto di modifiche alla viabilità che caratterizzano tutti i ...SBK Marc VdS - Il Marc VDS Racing Team, attualmente protagonista in Moto2, si unirà al Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike nel 2024 con una Ducati. Sarà Sam Lowes, attuale pilota del team in Moto ...