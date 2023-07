Superbike | GP Imola 2023 | Razgatl?o?lu primo dopo la FP1 | bene i piloti italiani

(Di venerdì 14 luglio 2023) Si apre nel segno di Toprak Razgatl?o?lu il GP di, settimo appuntamento del Mondialediin scena questo fine settimana al mitico Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Al temine delsegmento del weekend, la FP1, il pilota ha infatti segnato un crono di 1’47.661, dimostrando un’ottima condizione di forma. Il turco, in sella alla Pata Yamaha Prometeon ha arginato Jonathan Rea (Kawasaki Racing), il quale ha registrato invece un gap di 0.003 rispetto all’avversario. Entrambi sembrano voler in qualche modo accorciare le distanze dal leader assoluto Alvaro Bautista (Aruba Ducati) che, in un segmento di puro studio, si è piazzato al terzo posto con 1’47.691, precedendo un filotto di centauri. In quarta posizione non a caso si è accomodato Manuel Rinaldi (Aruba Racing Ducati) che, ...

DI NUOVO AL TOP(RAK)! Comincia alla grande per il turco Toprak Razgatlioglu il weekend della di. Sul circuito Enzo e Dino Ferrari il pilota della Yamaha la spunta con un superbo quarto settore e beffa per appena 3 millesimi Jonathan Rea su Kawasaki, che nel suo giro migliore ...

