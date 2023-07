Superare le logiche sovrane

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 14 luglio 2023) Lo schema del liberalismo costituzionale sceso a patti con lo Stato moderno era semplice: i privati dispongono a loro piacere dei beni e delle conoscenze che controllano; lo Stato gestisce la propria sfera, che ovviamente coinvolge ognuno e in qualche modo ha ricadute su tutti. A ben guardare, però, quello schema è di un’ingenuità imbarazzante, dato che nei regimi rappresentativi per forza di cose ogni scelta privata ha ricadute sulla sfera politica. E quindi ogni azione di un privato (intellettuale, imprenditore o altro) incide sulla vita altrui: in ragione del fatto che il potere sovrano, che è autorizzato a governarci, dipende dalle dinamiche sociali e alla fine dall’opinione pubblica. A rigore, per contenere il dominio di alcuni bisognerebbe dunque mettere la museruola a tutti. Oppure – ma questa è l’ipotesi libertaria, che pochissimi prendono in considerazione – bisognerebbe ...