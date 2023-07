Suor Monia Alfieri | video di sesso tra minori? Additare i singoli colpevoli non basta | vi spiego perché

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Non fa sconti, e analizzando l’orribile vicenda di cronaca che arriva da Firenze, che vede come protagonisti e vittime dei minorenni tra i 12 e i 15 anni, alle prese con alcool, droghe leggere, rapporti sessuali filmati e fatti girare nelle chat, va dritta al punto. Senza infingimenti retorici e barocchismi pedagogici. Al di là di steccati legato a ideologie o tesi giustificatorie, tuona: «Fatto salvo il rispetto per le persone coinvolte e per le indagini ancora in corso, chiedo che ci sia risparmiato quell’atteggiamento fatto di un misto di finta pietà e di paternalismo. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità»., i fatti di Firenze? «Ognuno si assuma le proprie responsabilità» Già, quel paternalismo d’accatto che punta genericamente ...