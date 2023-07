(Di venerdì 14 luglio 2023): CHE COS'È - La frase, un gioco di parole difficile da tradurre in italiano, alla lettera può suonare come 'appuntamento nell'ombra estiva' per indicare la tendenza a relegare ...

DATING: CHE COS'È - La frase, un gioco di parole difficile da tradurre in italiano, alla lettera può suonare come 'appuntamento nell'ombra estiva' per indicare la tendenza a relegare ...

Summer shading dating: la voglia di leggerezza negli amori estivi TGCOM

Sono le storie tipiche del periodo delle vacanze, quando cerchiamo divertimento e relax, ma anche relazioni poco impegnative ...More than 61,000 people died as a result of searing heat across Europe in the summer of 2022, according to a new study.