Sudtirol | UFFICIALE | depositato il contratto di Ciervo

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ilha chiuso per Riccardoin prestito dal Sassuolo. Il club altoatesino haildel classe 2002 in lega.

Negli anni successivi prosegue la sua carriera in Serie C vestendo le maglie di, Bassano Virtus, Pergolettese, Catanzaro e Vicenza con cui, nel 2020, conquista una storica promozione in ...... come annunciato nel comunicatodel club blucerchiato, mentre il nuovo Direttore Sportivo ... Anche Como e Venezia sono due piazze con grande ambizione, ilnon è più una sorpresa, il ...

UFFICIALE - Riccardo Ciervo ceduto in prestito al Sudtirol CanaleSassuolo.it

FC Südtirol comunica di aver acquisto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Ciervo. L’attaccante-ala.Dopo i prestiti al Frosinone e al Venezia, per Riccardo Ciervo è pronta un’altra avventura in Serie B. L’esterno offensivo neroverde, infatti, è stato appena ufficializzato come nuovo giocatore del ...